Kappersketen BrainWash overgenomen door Franse branchegenoot

Hoeveel er wordt betaald voor de ruim tweehonderd kapperszaken is niet bekendgemaakt. Brainwash heeft een jaaromzet van 44 miljoen euro. Provalliance is met een omzet van ruim 365 miljoen euro en 2.900 vestigingen marktleider in Europa en de tweede kappersketen ter wereld.

Momenteel is twee derde van de aandelen van BrainWash Kappers in bezit van investeringsmaatschappij 3RS van Robert van der Wallen. BrainWash-topman Ivo Priem heeft de rest van de aandelen. Provalliance koopt alle aandelen en wordt daarmee volledig eigenaar.

Groei

Volgens topman Priem wordt er door Provalliance Group vooral op groei ingezet. "Vermoedelijk zullen we met tussen de vijf en tien vestigingen per jaar groeien, tot het totaal van driehonderd vestigingen is bereikt. Daarmee is de markt verzadigd."

Daarbij wordt ook gekeken naar overnames van andere ketens. Aan de formule zal niks veranderen, benadrukt de topman.

Priem blijft na de verkoop van zijn belang minimaal achttien maanden in dienst bij BrainWash. Hij zal voor zijn nieuwe broodheer op zoek gaan naar aanvullende acquisities binnen Europa. ''Provalliance is actief in dertig, vooral Latijns georiënteerde landen, maar ze willen ook de Angelsaksische markt op."

BrainWash bestaat sinds 2006. Het bedrijf groeide met de lage prijzen voor professionele knipbeurten zonder afspraak en strategische locaties in winkelcentra flink. In 2014 werd directe concurrent Clubkappers overgenomen.