De prijsontwikkeling van vakanties in het buitenland en van het verblijf in Nederlandse bungalowparken hadden een opwaarts effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Daarentegen ging benzine in juni op jaarbasis minder sterk in prijs omhoog dan in mei.

Ook de prijsstijging van goederen en diensten die Nederlanders in het buitenland kochten, nam volgens het statistiekbureau af.