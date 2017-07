89 miljoen EU-inwoners tussen 15 en 65 jaar niet werkend of werkzoekend

Dat komt neer op 27,1 procent van de populatie van de EU, blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.

Het grootste deel van de groep economisch inactieve mensen is in opleiding of training (35 procent). Daarnaast is een deel met pensioen (16 procent), ziek of gehandicapt (16 procent) en zorgt een deel voor kinderen of hulpbehoevende volwassenen (10 procent).

In bijna acht van de tien gevallen (78 procent) zeggen de economisch inactieve mensen dat ze op dit moment ook niet willen werken.

Nederland

Nederland neemt een derde plek in op de lijst landen met de minste economisch inactieve inwoners. 20,3 procent van de bewoners tussen de 15 en 65 jaar werkt niet en is niet op zoek naar werk. Alleen Denemarken (20 procent) en Zweden (17,9 procent) doen het beter.

Italië is het land met de meeste economisch inactieve inwoners: 35,1 procent van de mensen tussen de 15 en 65 jaar. Daarna volgen Kroatië en Roemenië (allebei 34,4 procent), België (32,4 procent) en Griekenland (31,8 procent).

In alle EU-lidstaten is het aandeel vrouwen bij de economisch inactieve personen hoger dan het aandeel van mannen. Gemiddeld vormen vrouwen 60 procent van die groep binnen de EU.