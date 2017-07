Marktaandeel supermarktketen PLUS groeit in eerste halfjaar 2017

PLUS groeit daarmee voor het vierde jaar op rij harder dan de markt, meldt de supermarktketen dinsdag. Topman Jan Brouwer noemt het "een succesvol halfjaar met goede omzetresultaten".

Brouwer benadrukt dat PLUS veel heeft geïnvesteerd in "de voorkant en de achterkant van de formule". De supermarktketen is onder meer bezig met een nieuwe formule, die al in Abcoude, IJsselstein, Schoonhoven en Rotterdam te vinden is. De resultaten van die winkels zijn volgens Brouwer “boven verwachting”.

Het nieuwe distributiecentrum in Tiel, dat PLUS in februari aankondigde, zal naar verwachting in 2020 volledig operationeel zijn. In 2018 wordt met de bouw begonnen.

Momenteel ligt een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad en is er een sociaal plan opgesteld voor de medewerkers in de bestaande distributiecentra. Door de komst van het distributiecentrum gaan 260 arbeidsplaatsen verloren bij vier regionale distributiecentra, in Haaksbergen, Middenbeemster, Hendrik-Ido-Ambacht en Ittervoort.