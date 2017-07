Driehonderd banen in stilte verdwenen bij Marskramer

Dit blijkt uit de jaarverslagen van Blokker Holding, waar RTLZ maandag over bericht. Het moederbedrijf heeft nooit melding gemaakt van het baanverlies.

Eerder meldde de tv-zender al dat Blokker in 2015 en 2016 meer banen schrapte dan het concern eerder had aangekondigd.

In het jaarverslag van 2014 valt te lezen dat er bij Marskramer 1.017 medewerkers in dienst waren. Twee jaar later is dat aantal gedaald naar 650.

Winkelsluiting

Een woordvoerder van Blokker vertelt aan RTLZ dat het banenverlies te wijten is aan het sluiten van winkels. Zo sloten ruim vijftig vestigingen van Marskramer de deuren. Het banenverlies werd niet aangekondigd omdat het concern niet kan inschatten hoeveel winkels er in een jaar dichtgaan.

Tussen 2014 en 2016 verdwenen er bijna 1.800 banen bij de Nederlandse en buitenlandse winkels van Blokker, niet te verwarren met moederbedrijf Blokker Holding. In dezelfde periode gingen juist meer mensen werken bij Xenos en Big Bazar, ook dochterbedrijven van Blokker Holding. Het gaat om respectievelijk 400 en 350 medewerkers.

Blokker Holding maakte in mei bekend het komende jaar zo’n honderd winkels van Blokker en nog eens honderd vestigingen van zusterbedrijf Marskramer te sluiten. In totaal verdwijnen er zo’n 1.900 banen bij de winkelketens. De ketens Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker worden in de etalage gezet.