Unilever verkoopt Unox-fabriek in Oss aan Zwanenberg

In de fabriek worden naast de producten van Unox ook producten van de merken Bertolli en Knorr gemaakt. Alle merken en recepten blijven eigendom van Unilever en Unilever blijft ook de marketing en verkoop uitvoeren.

Unilever denkt met de samenwerking gebruik te kunnen maken van de ''sterke innovatiekracht'' van Zwanenberg op het gebied van vlees-, vegetarische en snackproducten. Dat zal leiden tot groei in deze activiteiten, aldus Unilever maandag.

De stap zorgt niet voor banenverlies. De 325 medewerkers gaan over naar Zwanenberg. Dat bedrijf verplaatst ook productie naar Oss, waardoor de productie bij de fabriek met 50 procent zal toenemen en de werkgelegenheid met 20 procent. De overeenkomst is in eerste instantie gesloten voor tien jaar. Financiële details werden niet verstrekt.

Vakbond FNV geeft aan zich toch zorgen te maken en wil snel in gesprek met de directie van Unilever om te bespreken wat de gevolgen zijn voor de arbeidsvoorwaarden en het pensioen van het personeel. Unilever zal volgende week de bonden bijpraten.

FNV wil bovendien in gesprek met Zwanenberg. Dat bedrijf heeft namelijk aangegeven een deel van de productie van Raalte naar Oss over te hevelen. ''Wij maken ons zorgen over de gevolgen voor de werkgelegenheid'', stelt bestuurder Wilma Daams van FNV Voedingsindustrie.

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de ondernemingsraden van Unilever en de Zwanenberg Food Group moeten nog instemmen met de verkoop.