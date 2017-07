Nieuwe eigenaren voor Nederlandse hotelgroep Bilderberg

Dat werd maandag gemeld zonder financiële details over de deal naar buiten te brengen.

Bilderberg heeft in Nederland zeventien luxehotels met restaurants. First Sponsor Group bezit in Nederland al onder meer de Arena Torens, Mondriaan Toren en Munthof in Amsterdam en Berg & Bosch in Bilthoven. Event Hotels is een familiebedrijf uit Keulen en heeft op dit moment elf hotels in Nederland onder beheer.

De overname moet in het derde kwartaal worden afgerond. Bilderberg telt 1.360 werknemers van wie er 35 werkzaam zijn op het hoofdkantoor in Renkum, Gelderland.

Directeur Dries van der Vossen van Bilderberg gaf in een toelichting aan dat First Sponsor Group en Event Hotels de intentie hebben om verder te investeren in de hotelgroep.

Volgens hem bieden de nieuwe aandeelhouders een solide financiële basis en wordt verder gebouwd op de goede reputatie van het Bilderberg-merk. Het hotelbedrijf behoudt zijn onafhankelijkheid en hoofdkantoor in Renkum.