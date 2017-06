APM opent weer een van beide containerterminals in Rotterdam

De geopende terminal op de Maasvlakte is wel beperkt bruikbaar. Alleen het aanleveren van producten voor export per vrachtwagen is daar mogelijk.

APM was onder de bedrijven die dinsdag getroffen werden door de cyberaanval met de Petya-ransomware. Sindsdien zitten onder meer de Rotterdamse terminals op slot.

De problemen reikten veel verder, stelt een woordvoerder vrijdag. Ook de mailserver was bijvoorbeeld getroffen, waardoor de werknemers creatief moesten zijn voor de communicatie. Onder meer WhatsApp en privémailadressen brachten soelaas.

Maersk

Moederbedrijf Maersk liet donderdagavond weten dat de situatie bij APM blijft verbeteren en dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. De schade die het terminalbedrijf lijdt door de aanval is nog onduidelijk.

''We zijn zo druk bezig met het oplossen van de problemen, dat we er nog niet aan toe zijn gekomen om dat te berekenen'', verklaart de woordvoerder van APM. Niet alleen de vestigingen in Nederland, maar ook in een aantal andere landen zijn getroffen.

TNT Express

Ook bij TNT Express zijn er nog steeds problemen. Een woordvoerder van de pakketbezorger laat vrijdag weten dat de situatie onveranderd is.

Dat houdt in dat TNT's nationale en regionale diensten grotendeels weer operationeel zijn, maar dat alles nog langer duurt. Ook op het intercontinentale netwerk heeft TNT Express last van vertragingen.

Schade

De Nederlandse logistieke branchevereniging EVO Fenedex stelt dat veel bedrijven vooral last hebben van de problemen bij het containerbedrijf. ''Ladingen staan stil of zitten vast in schepen'', aldus een woordvoerder.

Hij voorziet dat de sluiting van de terminal op de Tweede Maasvlakte nog wel even duurt. ''Daar kan het niet handmatig worden overgenomen.'' Ook de vervoerders hebben nog geen zicht op de geleden schade.