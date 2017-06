Bezorgbedrijf Sandd aast op taken concurrent PostNL

Topman Ronald van de Laar van Sandd bevestigt dat vrijdag naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf.

PostNL verzorgt in Nederland de zogeheten universele postdienst (UPD). Het bedrijf is daarbij verplicht een minimaal aantal brievenbussen aan te houden en op vijf dagen in de week post op te halen en te bezorgen.

Op basis van de kosten die het concern daarvoor moet maken, bepaalt de overheid hoeveel een postzegel mag kosten.

55 cent

Die prijs is in een paar jaar tijd met meer dan drie kwart omhoog gegaan. Van de Laar gelooft niets van het kostenplaatje dat PostNL schetst en stelt dat het veel goedkoper kan. "Wij kunnen het doen voor 55 cent per postzegel en dan zit er nog een marge op ook", zei hij. Sandd beweert 350 miljoen euro per jaar voor consumenten te kunnen besparen.

De CEO zegt dat het goedkoper kan, omdat de prijs van PostNL van "een aantal ficties" uitgaat. "Zoals het personeel in loondienst, met de voltallige pensioenverplichtingen en overhead. In werkelijkheid loop je helemaal niet tegen deze hoge kosten aan", zegt hij tegen De Telegraaf. "De huidige postzegelprijs is kunstmatig veel te hoog."

Sceptisch

Hoewel PostNL de inhoud van de plannen van zijn concurrent niet kent, reageert het bedrijf sceptisch. ''Sandd lijkt te suggereren dat postbezorgers wel zonder fatsoenlijke cao, arbeidsovereenkomst en pensioenvoorziening zouden kunnen'', reageert een woordvoerster. ''PostNL ziet dat fundamenteel anders.''

PostNL wijst daarnaast op de belangrijke verplichtingen die bij de UPD horen, zoals het binnen 24 uur bezorgen van medische post en rouwpost en het in stand houden van brievenbussen en postkantoren in heel Nederland. ''Ook dat soort kosten zitten in de postzegelprijs, waar Sandd voor het snelle gewin maar even aan voorbij gaat.''

Klaar

Sandd heeft al enkele jaren de wens om de universele postdienst uit te voeren. "Maar nu zijn we er ook echt klaar voor'', zei hij. "We beschikken inmiddels over een fijnmazig netwerk en financiële ruimte om verder te investeren.'' Het bedrijf zal vooral geld moeten steken in het plaatsen van duizenden brievenbussen.

Sandd heeft afgelopen november een plan voorgelegd aan minster Henk Kamp (Economische Zaken), maar zegt nog geen reactie te hebben ontvangen.

Analyse

Een woordvoerder van Kamp laat weten dat Sandd wel degelijk antwoord heeft gekregen. Het ministerie is bezig met een onderzoek naar de postmarkt en de UPD.

''Het voorstel van Sandd biedt in dit kader waardevolle informatie en wordt in deze analyse meegenomen. Dit heeft het ministerie ook eerder al mondeling aan het bedrijf toegelicht", aldus het ministerie. De uitkomsten van de analyse moeten nog naar de Kamer gestuurd worden.

"Uiteindelijk is het aan een volgend kabinet om concrete keuzes te maken over de toekomst van de postmarkt en de invulling van postbezorging aan particulieren", zei het ministerie eerder al tegen de krant.