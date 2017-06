Inzet extra medewerkers moet drukte Schiphol opvangen

''Ook dan zullen er nog rijen zijn, maar we denken wel dat de situatie beheersbaar is'', zegt hij woensdag in een interview in het AD.

Nijhuis kreeg fikse kritiek te verduren na afgelopen meivakantie. Lange wachttijden voor passagiers zouden KLM ''ettelijke miljoenen'' hebben gekost. De vliegmaatschappij was ook een van de criticasters en diende een schadeclaim in. Volgens Nijhuis was dat ''niet leuk. Maar ik begrijp het wel''.

Hij steekt de hand in eigen boezem. ''Als een passagier een uur in de rij staat, dan komt dat door Schiphol. Daar baalde ik natuurlijk ontzettend van'', zegt Nijhuis die laat weten dat het niet in de koude kleren is gaan zitten.

''We wisten dat er meer reizigers zouden komen, maar de piek hebben we verkeerd ingeschat.'' Schiphol heeft ervan geleerd, stelt Nijhuis.