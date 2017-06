Nestlé wil voor miljarden euro's eigen aandelen inkopen

De aankondiging komt daags nadat nadat het activistische hedgefonds Third Point van de Amerikaan Daniel Loeb zijn pijlen had gericht op Nestlé. Third Point meldde een belang van omgerekend 3 miljard euro in het bedrijf en is van zins Nestlé te bewegen tot een verkoop van cosmeticaproducent L'Oreal en aanvullende overnames.

Nestlé liet verder weten op zoek te gaan naar overnames om zijn positie te versterken. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden in de koffie, huisdierverzorging, babyvoeding en gebotteld water.

De reactie van Nestlé doet denken aan die van Unilever. De Brits-Nederlandse branchegenoot kondigde eerder onder druk van aandeelhouders en na een mislukte overname door Kraft ook aan aandelen in te kopen en het portfolio onder de loep te nemen.