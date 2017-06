KLM claimt schade meivakantie bij luchthaven Schiphol

Dat bevestigt een woordvoerder van KLM na berichtgeving door actualiteitenprogramma EenVandaag dinsdag. De luchtvaartmaatschappij wil niet vertellen welk bedrag het bedrijf bij Schiphol heeft geclaimd.

Vanwege lange wachttijden moest KLM passagiers omboeken. Dit zorgde voor vertraging van vluchten. KLM-topman Pieter Elbers liet eerder nog weten dat de wachtrijen voor "enkele miljoenen" schade hebben gezorgd.

Uitzonderlijk

Hij zei toen ook dat KLM zou onderzoeken of de geleden schade op Schiphol verhaald kon worden. Dat nu daadwerkelijk een claim is ingediend, noemt KLM "uitzonderlijk".

KLM vindt dat de luchthaven de drukte, ondanks waarschuwingen, heeft onderschat. Het luchtvaartbedrijf sprak eerder van "wanbeleid" bij de directie van Schiphol.

Les

"We hadden meer marge moeten inbouwen in de bezetting van onze mensen. Die les hebben we geleerd en dat gaan we beter doen in juli en augustus", belooft topman Jos Nijhuis van Schiphol.

De luchthaven treft deze zomer maatregelen om dergelijke problemen te voorkomen. Zo worden er 350 extra medewerkers ingezet. Reizigers met alleen een hand- of rugtas of zonder handbagage krijgen voorrang bij de afhandeling van bagage. En in vertrekhal 1 worden alle beveiligingsdoorgangen geopend.

Geen garantie

"Kan ik garanderen dat er geen lange rijen zijn? Nee, dat kan ik niet. Want er zijn altijd momenten dat er veel meer passagiers zijn dan we verwacht hadden kunnen hebben”, zegt Nijhuis tegen EenVandaag.

Nijhuis wijst verder op een tekort aan marechaussees. De luchthaven zou nog vierhonderd tot vijfhonderd marechaussees nodig hebben, terwijl er slechts tweehonderd toegezegd zouden zijn.

De luchthaven zegt tegen het actualiteitenprogramma niet op individuele claims in te gaan. Schiphol stelt de claims wel altijd "zeer zorgvuldig" te beoordelen.