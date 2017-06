Aantal passagiers luchthavens groeit met 9 procent in eerste kwartaal

In totaal werden 15,5 miljoen personen vervoerd via Schiphol en de vier regionale luchthavens, blijkt woensdag uit de Kwartaalmonitor Luchtvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal reizigers op de nationale luchthaven Schiphol steeg met 8,5 procent naar 14 miljoen. Het aantal vluchten groeide met 5 procent tot 112.000.

De populairste bestemming vanaf de Amsterdamse luchthaven was Londen Heathrow, waar 376.000 passagiers heen reisden. Daarna volgen Barcelona - El Prat, Parijs Charles de Gaulle, Londen Gatwick en Dublin. De luchthavens van Londen worden wel vaak als overstaplocatie gebruikt, dus zijn niet per definitie de eindbestemming van de reizigers.

Eindhoven Airport

De tweede luchthaven van ons land, Eindhoven Airport, maakte een passagiersgroei van 20 procent door. Er werden 1,1 miljoen passagiers van en naar de luchthaven vervoerd. Vooral het aantal intercontinentale reizigers groeide hard: met 50 procent. Daarmee maken intercontinentale reizigers nog steeds maar 3,3 procent van het totale aantal vluchten van de luchthaven uit.

Op Groningen Airport Eelde groeide het aantal passagiers zelfs met ruim 30 procent. De luchthaven maakte daarmee de relatief grootste groei door van alle Nederlandse luchthavens. Over heel 2016 daalde het aantal passagiers op de luchthaven nog met bijna 16 procent.

Met 31.000 reizigers in het eerste kwartaal van 2017 bleef Groningen wel een kleine speler. De luchthaven vervoerde 0,2 procent van het totale aantal Nederlandse passagiers.

De twee andere regionale luchthavens, Rotterdam The Hague en Maastricht Aachen, zagen het aantal passagiers dalen.

Vrachtverkeer

Naast het aantal passagiers, groeide ook de hoeveelheid vracht. Het volume steeg met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Schiphol zag het vrachtvolume 8 procent toenemen, terwijl het volume in Maastricht met 40 procent afnam. Dat is vooral te wijten aan het wegvallen van een belangrijke intercontinentale vervoerder.

Ook de invoerwaarde ging de plus in. Er werd voor 6,3 miljoen dollar aan goederen ingevoerd in het eerste kwartaal. Dat is een stijging van 22 procent. Nooit eerder was de invoerwaarde zo hoog in een eerste kwartaal.