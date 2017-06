'Curatoren stuiten op verdachte transacties rond faillissement Charles Vögele'

Dat zou kunnen duiden op een vorm van faillissementsfraude, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag op basis van het meest recente faillissementsverslag. De curatoren hebben om opheldering gevraagd, meldt de krant.

Het zou gaan om transacties van ongeveer 900.000 euro van het Nederlandse bedrijf naar de Zwitserse holding Charles Vögele AG en Charles Vögele Mode AG. Van nog eens 500.000 euro is de bestemming onbekend. Het onttrekken van eigendommen aan een bedrijf dat bijna failliet is, geldt als een misdrijf.

Faillissement

Charles Vögele vroeg in januari 2017 faillissement aan voor de Nederlandse tak. Op het moment van faillissement had het bedrijf zo'n zevenhonderd werknemers en 95 vestigingen in Nederland. Sinds 1999 was de keten in ons land actief.

In maart werd bekend dat Vidrea Retail de nieuwe eigenaar wordt voor 90 van de 95 Nederlandse winkels van Charles Vögele. Textielondernemer Remt Melles zal het bedrijf na de doorstart leiden. Hij was eerder onder andere commercieel directeur bij MS Mode en Miss Etam en is eigenaar van de kleinere keten Hockey Republic.

Een deel van de Belgische winkels van het bedrijf werd eind vorig jaar al verkocht. Voor veel van de Duitse vestigingen werden onlangs ook kopers gevonden, hoewel nog onduidelijk is hoeveel winkels open blijven.