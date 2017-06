Verlies HEMA loopt verder terug in eerste kwartaal

Bovendien steeg de omzet in het eerste kwartaal van 2017 met 4,8 procent naar 283,4 miljoen euro, zo maakt de warenhuisketen maandag bekend. Een jaar eerder was dit nog 270,3 miljoen euro.

De keten verkocht vooral meer huishoudelijke artikelen, persoonlijke verzorgingsproducten en kleding. Volgens het bedrijf was dit te danken aan succesvolle assortimentsvernieuwingen. De omzet uit voedingsmiddelen nam juist licht af.

De omzetgroei is toe te schrijven aan zowel stijgende verkopen in bestaande vestigingen als aan een toename van het aantal winkels. HEMA opende in het eerste kwartaal elf nieuwe vestigingen. Ook werd er meer geleverd aan franchisenemers. Verder namen de onlineverkopen met 44 procent toe.

"We zijn 2017 goed begonnen, ondanks het feit dat het eerste halfjaar traditioneel een mindere periode is voor retailers", aldus HEMA-topman Tjeerd Jegen. "Onze strategische initiatieven zijn de belangrijkste drijvers van de hogere omzet."

Het programma dat HEMA twee jaar geleden startte om van zijn overtollige voorraden af te komen, is gestaakt. In het eerste kwartaal zijn dan ook de tijdelijke HEMArkten, die speciaal daarvoor waren geopend, gesloten.

Ook de internationale omzet van het concern is in het eerste kwartaal verder gestegen. HEMA opende sinds het eerste kwartaal van 2016 acht winkels in Frankrijk, drie in Spanje, twee in het Verenigd Koninkrijk en één in Duitsland. In Duitsland en Frankrijk groeide de omzet van de keten het sterkst.