Werkgevers vrezen voor banenverlies bij permanent bonusplafond

Amsterdam is samen met andere Europese steden zoals Frankfurt, Parijs en Dublin een goede kanshebber voor banken uit het Verenigd Koninkrijk.

Uit de contacten die VNO-NCW met de financiële sector heeft, zou blijken dat tientallen kleine financiële instellingen en ten minste drie grote internationale banken overwegen een deel van hun activiteiten naar Nederland te verplaatsen.

De werkgeversclub wil niet zeggen om welke banken het gaat. Uit een zeer conservatieve schatting zou het gaan om zevenduizend extra banen en 1 miljard euro aan inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Nederland kent een strenger bonusbeleid vergeleken met andere Europese landen. Sinds 2015 mogen werknemers in de financiële sector geen hogere bonus dan 20 procent van het vaste loon ontvangen. Een stuk lager dan de 100 procent variabele beloning van het vaste salaris die in andere landen geldt.

Vorig jaar hintte premier Mark Rutte al op uitzonderingsmogelijkheden voor banken die overwegen het Verenigd-Koninkrijk te verlaten.

Geen aanpassing

De PvdA, de architect van de strengere bonuswet, wil dat de Kamer zich uitspreekt voor handhaving van het bonusbeleid en probeert aanpassingen in de toekomst om Britse banken te paaien te voorkomen. Dinsdag stemt de Kamer over een motie met deze strekking.

"We moeten niet buigen voor Britse bonusbankiers en onze economie in de waagschaal van hun roekeloze gedrag stellen", zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer roept Kamerleden juist op tegen de motie te stemmen. "Dit is het verkeerde signaal aan investeerders die serieuze interesse hebben in ons land en zo lopen we banen en belastingen mis die we goed kunnen gebruiken", laat de werkgeversvoorman weten.

De Tweede Kamer heeft deze week de kans om te laten zien dat buitenlandse banken welkom zijn in Nederland, aldus De Boer.

Momenteel onderhandelen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over een nieuw kabinet. De ChristenUnie is altijd voorstander geweest van het strenge bonusplafond, maar of de partij dinsdag instemt met het PvdA-standpunt is de vraag. De partij zal het onderhandelingsproces niet willen frustreren door zich nu uit te spreken over gevoelige kwesties.