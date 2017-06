Holland & Barrett verkocht aan Russische investeerder

Dit melden Britse media maandag. In Nederland heeft Holland & Barrett ruim 180 winkels.

In totaal heeft Holland & Barrett wereldwijd zo’n 1.150 vestigingen in onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Ierland. In het Verenigd Koninkrijk is de keten de grootste keten van gezondheidswinkels.

Het Britse concern wordt verkocht door de Amerikaanse investeerder Carlyle. Holland & Barret werd in 2010 aangekocht als onderdeel van de aankoop van Nature’s Bounty.

L1 Retail is eind 2016 opgericht door de Russische zakenman Mikhail Fridman. Het fonds wil zo’n 3 miljard dollar investeren in een klein aantal winkelketens.

Holland & Barrett werd in 1870 opgericht in Bishop’s Stortford en heeft nu ruim vierduizend werknemers. In 2003 werd De Tuinen overgenomen van Ahold.