'Nederlanders gebruiken vakantiegeld steeds vaker om te sparen'

Bij onderzoek onder ruim 1.100 mensen gaf 45 procent aan ook echt op reis te gaan van het vakantiegeld. Dat is wel een fractie meer dan vorig jaar, maar bijvoorbeeld minder dan vijftien jaar terug. Toen zei nog 49 procent dit te doen.

Het Nibud merkt onder meer dat Nederlanders het vakantiegeld vaker gebruiken om mee te sparen. Dit wordt de laatste paar jaar door ongeveer twee vijfde van de mensen gedaan, bijna twee keer zoveel als in 2002.

''Het hebben van spaargeld is tegenwoordig noodzakelijker dan een aantal jaren geleden. Denk aan het opvangen van het eigen risico in de zorg, of het feit dat vanaf 2018 bij de aankoop van een huis niet meer dan de waarde van een huis mag worden geleend'', zegt Nibud-directeur Gerjoke Wilmink.

Schulden

Andere zaken waar vakantiegeld veel voor wordt gebruikt zijn bijvoorbeeld het aflossen van schulden, huishoudelijke uitgaven en kortere uitstapjes. Hier valt op dat het aantal mensen dat met dit extraatje schulden en betalingsachterstanden wil wegwerken de laatste paar jaar geleidelijk iets oploopt, van 12 procent in 2015 naar 15 procent dit jaar.

Verder blijkt dat het percentage bovenmodale inkomens dat het vakantiegeld in beleggen steekt, ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld (van 5 naar 10 procent). Over de gehele linie kiest echter nog altijd maar zo'n 3 procent voor deze optie, evenveel als twaalf maanden terug.

Overigens gaat een ruime meerderheid van de Nederlanders wel degelijk op vakantie, sommigen zelfs meerdere keren. Slechts 22 procent van de ondervraagden liet aan het Nibud weten dit jaar thuis te blijven.

Dat is exact hetzelfde percentage als vorig jaar. Er waren dit jaar wel wat meer mensen die als reden hiervoor aandroegen dat ze een vakantie te duur vinden.