VK wil handelsrelaties met opkomende markten opvoeren

Persbureau Bloomberg meldt dit weekend dat het Verenigd Koninkrijk (VK) het makkelijker wil maken voor 48 landen zoals Bangladesh, Sierra Leone en Haiti om toegang te krijgen tot de Britse markt.

Ook zal het VK proberen de huidige relaties met landen zoals Jamaica en Pakistan willen verbeteren. Zo benadrukt de Britse overheid handel met deze landen vrij te houden van importheffingen.

Het Verenigd Koninkrijk heef nu nog toegang tot de interne markt van de Europese Unie, maar het moet nog maar blijken of Britse bedrijven ook over enkele jaren nog makkelijk hun producten kunnen afzetten in de EU.

Als onderdeel van een Brits vertrek uit de Europese Unie, wil het Verenigd Koninkrijk vrij verkeer van personen en goederen met het Europese vasteland afschaffen. Zo verliezen de Britten waarschijnlijk ook de toegang tot de interne markt.

De Britse handelsminister Liam Fox zegt nu in een verklaring. "Ons vertrek uit de EU is een mogelijkheid om onze relaties met de rest van de wereld op te voeren", aldus Fox in een verklaring. Het VK importeert nu ongeveer voor 20 miljard pond (22,7 miljard euro) per jaar uit opkomende markten zoals Bangladesh en Sierra Leone.