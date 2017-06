FloraHolland bundelt krachten met FloraXchange voor online bloemenhandel

Daarmee kunnen kwekers hun bloemen en planten straks op één plek via meerdere afzetkanalen aanbieden. In de bloemen- en plantenwereld wordt de laatste jaren steeds minder via de traditionele veilingklok gehandeld.

Directe online verkoop groeit ook in deze branche. Daarvoor heeft FloraHolland al langer een eigen digitaal platform genaamd FloraMondo.

Het nieuwe gezamenlijke platform van de twee partijen, Floriday.io, moet in november in de lucht zijn. Het idee is dat kwekers straks overgaan naar Floriday.io, terwijl kopers gebruik blijven maken van FloraMondo en FloraXchange.

Als onderdeel van de overeenkomst neemt FloraHolland een meerderheidsbelang in FloraXchange. Het veilingbedrijf steekt in eerste instantie 4 miljoen euro in het samenwerkingsverband.

De coöperatie zei eind vorig jaar al komende tijd meer gaan te investeren in digitalisering. Deze samenwerking is hierin één van de eerste stappen.