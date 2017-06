Ondernemers spelen steeds meer in op Suikerfeest

De reclame-uitingen blijven daarbij achter. "Dat ligt lastig in deze tijd, met alle spanningen in de wereld", zegt directeur Nathan Rozema. "Bovendien is er nog veel onbekendheid met de doelgroep." Het driedaagse Suikerfeest begint zondag.

Veel later dan Kerstmis, Pasen of Valentijnsdag hebben ondernemers nu ook het Suikerfeest ontdekt. Concludeerde Labyrinth vijf jaar geleden nog dat ze veel geld lieten liggen door er niet op in te spelen, nu is dat anders.

HEMA

Rozema: "De HEMA was de eerste die er bewust iets mee deed, inmiddels zijn alle grote ketens gevolgd. Het gekke is dat de HEMA zo veel aandacht kreeg dat het snel een stap terug deed in marketing. Wellicht door de schrik, al zal niemand dat hardop zeggen. Het is een worsteling, omdat er autochtonen zijn die de aandacht minder waarderen. Wat dat betreft is het voor een winkel makkelijker om in te spelen op Kerstmis of Pasen."

Ook retaildeskundige Paul Moers denkt dat er voor winkeliers meer uit te halen valt dan nu. "Ze willen natuurlijk ook hun Nederlandse klanten te vriend houden. Je mag de link helemaal niet leggen, maar er zijn mensen die de islam met terreur vereenzelvigen. Daar zit een belangrijke gevoeligheid. Toch zie ik de afgelopen jaren een enorme beweging. Albert Heijn, Jumbo, Coop: waar ze eerst nog voorzichtig waren, spelen ze nu allemaal volop in op het Suikerfeest. Natuurlijk met regionale verschillen. In Hengelo is het minder dan in Rotterdam."

Beleving

Toch gaan de winkels vooralsnog niet veel verder dan het assortiment aanpassen. Verplaatsen in de doelgroep is er volgens Moers voorlopig niet bij. "We beseffen nog onvoldoende wat het Suikerfeest voor moslims betekent. De beleving van hun vastenmaand is niet met de onze te vergelijken. Zij gaan serieus uit hun dak als het voorbij is en gaan de hele nacht door. Een winkelier kan zich bijvoorbeeld afvragen of hij zijn winkeltijden niet moet aanpassen. Het Suikerfeest vraagt om alertheid en inlevingsvermogen."

Volgens Rozema hebben grote ketens daar meer moeite mee dan kleinere winkels in multiculturele wijken. Al zijn er uitzonderingen. "Zoals parfumerieketen Douglas, die tafels heeft in sprookjes-van-duizend-en-een-nacht-stijl. Of Dolce & Gabbana, dat recent de Nederlandse moslimblogster Ruba Zai uitkoos als het gezicht voor de nieuwe hoofddoekenlijn. Daarmee spreek je de doelgroep echt aan."