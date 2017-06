'JPMorgan overweegt uitbreiding in Amsterdam door Brexit'

De extra kantoorruimte die JPMorgan wil huren of kopen in Dublin, zou goed zijn voor zo'n 770 extra werknemers, meldde persbureau Bloomberg woensdag op gezag van anonieme bronnen.

Eerder meldde het persbureau nog dat de bank geen plannen had om meer kantoorruimte in Amsterdam te gaan organiseren. De bronnen die Bloomberg opvoert gaven geen details over de nieuwe plannen die JPMorgan zou hebben in de hoofdstad.

Vorige maand zou al wel overeenstemming zijn bereikt over de aankoop van een kantoorpand in aanbouw in Dublin. Dat kantoor moet ruimte bieden aan duizend man personeel.

Topman Jamie Dimon van de Amerikaanse bank zei al voor het Brexit-referendum van vorig jaar dat bij een Brits vertrek uit de EU tot wel 4.000 banen voor bankiers zouden kunnen verdwijnen uit Londen.