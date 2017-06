Ruimtevaartbedrijf uit Leiden bouwt mee aan Europese raket

Het ruimtevaartbedrijf Airbus Defence and Space Netherlands uit Leiden heeft dinsdag de opdracht gekregen om twee motorframes te bouwen. Met de overeenkomst is een bedrag van 46 miljoen euro gemoeid.

De frames worden in de onderste en de bovenste trap van de raket gezet. De motoren worden erin vastgemaakt. De frames moeten ervoor zorgen dat de motoren de enorme krachten van een lancering overleven.

De Ariane 6 is de opvolger van het huidige model, de Ariane 5. De nieuwe raket moet de concurrentie met landen als China en met bedrijven als SpaceX aangaan. In 2020 moet de eerste raket worden gelanceerd.

Airbus laat speciaal een nieuwe hal bouwen in Oegstgeest, aan de Rijn. Van daaruit kunnen de frames makkelijk naar andere fabrieken in Duitsland en Frankrijk worden vervoerd. Uiteindelijk zullen de raketten, met de Nederlandse frames, in Frans-Guyana worden gelanceerd.

De Nederlandse overheid investeert bijna 70 miljoen euro in de nieuwe Europese raket. Dat geld moet worden terugverdiend met bouwopdrachten, zoals die voor voor Airbus in Leiden, en met satellietmissies waar de samenleving baat bij heeft. Volgens de industrie levert elke euro die in de ruimtevaart wordt geïnvesteerd ongeveer 5 euro op.

Airbus Defence and Space Netherlands heette in het verleden onder meer Dutch Space en Fokker Ruimtevaart. Het bedrijf dat in 1968 is opgericht, ontwikkelt ruimtevaarttechnologie en maakt onder meer zonnepanelen en lanceerstructuren. Bij het bedrijf in Leiden werken ruim 250 mensen. Inmiddels is de onderneming onderdeel van Airbus.