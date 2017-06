AkzoNobel vindt looneis vakbonden te hoog

Dat liet het bedrijf dinsdag weten. In ruil voor 2,5 procent loonsverhoging waren de bonden bereid de overige cao-bepalingen grotendeels bij het oude te laten.

AkzoNobel wil evenwel niet verder gaan dan 2 procent, plus een eenmalige uitkering van 200 euro bruto. Daarmee was het verf- en chemiebedrijf naar eigen zeggen best gul in vergelijking met andere werkgevers. Die bieden gemiddeld 1,6 procent meer, terwijl het gemiddelde in de chemiesector op 1,7 procent ligt.

Een snel cao-akkoord had rust kunnen opleveren rond het bedrijf, dat de laatste maanden door de overnamestrijd met PPG Industries en de beoogde afsplitsing van de chemietak voortdurend in de schijnwerpers stond.

CNV-onderhandelaar Arthur Bot sprak van een ''gemiste kans'' voor AkzoNobel om iets terug te doen voor het personeel, dat de onderneming de afgelopen tijd is blijven steunen. ''En er komt nog veel meer op de werknemers af'', zei hij, doelend op de voorgenomen opsplitsing. ''Bovendien draait het bedrijf uitstekend.''

Bot wees daarnaast op recente uitspraken van De Nederlandsche Bank (DNB) en minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën). Die pleitten nog maar eens voor ruimhartigere loonstijgingen, met name bij grote bedrijven.

De partijen praten na de zomer verder. Van een verkort traject is dan geen sprake meer. Volgens Bot zal tijdens die gesprekken de cao, die overigens op 1 juli afloopt, in zijn geheel tegen het licht worden gehouden.