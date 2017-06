EU en Londen willen Brexit zo snel mogelijk regelen

De eindafrekening en de rechten van de burgers komen eerst. Gelijk al wordt een oplossing gezocht voor de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland.

Dat is de uitkomst van de eerste onderhandelingen die maandag in Brussel werden afgerond. Die gingen vooral over organisatie, onderwerpen en tijdschema.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier noemde de sessie met zijn Britse tegenhanger David Davis, minister van Vertrek uit de Europese Unie, na afloop ''nuttig'', Davis noemde ze ''productief''. De Brit zei dat het overeengekomen tijdschema ''haalbaar'' is. Hij is ''optimistisch'' over een goede deal voor beide kanten.

Voorstellen

Davis zei ook dat premier Theresa May binnenkort met gedetailleerde voorstellen komt. De andere 27 EU-leiders zullen bepalen op welk moment de gesprekken over de toekomstige relatie kunnen starten.

Barnier en Davis zullen elkaar maandelijks ontmoeten om de voortgang van de ''ordelijke” scheiding te bespreken en zonodig bij te sturen. De technische onderhandelingen vinden plaats in drie werkgroepen: burgerrechten, financiële schikking en ''andere issues”. Voor de Iers-Britse grens, de enige landgrens van het Verenigd Koninkrijk met de EU, gaan de adjuncts van Barnier en Davis, Sabine Weyand en Olly Robbins, ''een dialoog" aan.

De agenda is vastgelegd tot en met 9 oktober. Als alles goed loopt, kunnen de EU-leiders eind oktober Barnier opdragen de onderhandelingen over de toekomst te beginnen.