Curatoren Imtech willen informatie KPMG via rechter afdwingen

Dat staat in het zesde faillissementsverslag over Imtech dat de curatoren maandag hebben gepubliceerd. Het kort geding tegen KPMG dient woensdagochtend voor de rechtbank van Amsterdam.

Naast de relevante controledossiers willen de curatoren een ongecensureerd boetebesluit hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De toezichthouder legde KPMG vorig jaar een stevige boete op wegens tekortkomingen in de controle van bedrijven. Over welke ondernemingen dat gaat, is onduidelijk omdat de namen in het boetebesluit met zwart onleesbaar zijn gemaakt. De curatoren zijn er evenwel zeker van dat Imtech erbij zit.

Sjoemelen

Het installatiebedrijf raakte in opspraak toen begin 2013 bleek dat jarenlang gesjoemeld was met de boekhouding van zijn Duitse dochterbedrijf.

De nasleep van deze affaire werd Imtech uiteindelijk fataal, ook omdat de slechte marktomstandigheden het moeilijk maakten om de gaten die geslagen waren in de balans te repareren. In de jaren waarin geknoeid werd in de boeken, was KPMG belast met de externe controle van de jaarrekeningen.