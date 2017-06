'VS staat open voor afspraken vrijhandel met Nieuw-Zeeland'

De minister was in Washington om met de regering van Trump te praten over de handelsrelaties tussen de twee landen. Hij sprak onder meer met minister van Economische zaken WiIbur Ross en handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer.

"Ik sta positief tegenover hun interesse in een vrijhandelsovereenkomst. Onze handelsrelatie is goed", verklaarde McClay.

De Nieuw-Zeelandse regering wil dat 90 procent van de geëxporteerde goederen onder vrijhandelsovereenkomsten valt in 2030. Nu is dat nog ongeveer de helft.

De handel tussen de VS en Nieuw-Zeeland was in 2016 goed voor een bedrag van 16 miljard dollar (ruim 14 miljard euro). De Verenigde Staten is de derde grootste handelspartner van Nieuw-Zeeland.