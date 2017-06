McDonald’s stopt na veertig jaar als sponsor Olympische Spelen

De overeenkomst was in 2012 nog voor acht jaar verlengd. Het was wel bekend dat de fastfoodketen zijn "positie aan het heroverwegen was". McDonald's kiest voor "andere prioriteiten", zo staat in een persverklaring te lezen.

Er was de afgelopen jaren wel steeds meer kritiek op het feit dat een samenwerking tussen een fastfoodketen en een sportevenement toch wat eigenaardig leek. De uitgangspunten van de twee partijen op het gebied van gezondheid zouden botsen.

McDonald’s komt nog wel de contractuele verplichtingen na voor de Winterspelen in Zuid-Korea in 2018. Het bedrijf is onder meer met restaurants aanwezig in het Olympisch dorp.