'Airbagmaker Takata wil snel bescherming tegen faillissement'

Dat zou eerst in Japan en later ook in de Verenigde Staten gebeuren. De handel in het aandeel werd vrijdag op de beurs van Tokio stilgelegd.

Takata zou met de faillissementsbescherming een overname door de Amerikaanse concurrent Key Safety Systems willen voorbereiden. Het Amerikaanse bedrijf en zijn Chinese moeder Ningbo Joyson Electronic wordt door Takata als belangrijkste overnamekandidaat gezien.

Takata is in de problemen gekomen door enorme terugroepacties.

Sterfgevallen

Sinds 2008 zijn meer dan honderd miljoen airbags van het bedrijf vervangen, omdat het opblaasmechanisme een stof gebruikt die bij langdurige blootstelling aan warmte en vocht onstabiel kan worden.

Daardoor kunnen stukjes metaal de auto in worden geslingerd. Zeker zeventien sterfgevallen zijn door het defect veroorzaakt.

In januari kwam Takata in de VS een schikking van 1 miljard dollar overeen met de autoriteiten.

Animatie door in60seconds