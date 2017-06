Parkeerplaats Hongkong levert recordbedrag van 6 ton op

Volgens de lokale krant Ming Mao zou Kwan Waiming de koper zijn. Waiming is CEO van investeringsbedrijf Huarong Investment Stock Corp. De zakenman kocht eerder twee parkeerplaatsen in Hongkong voor bedragen tussen de 400.000 en 500.000 euro.

De parkeerplaats is 18,5 vierkante meter groot, waarmee de prijs per vierkante meter uitkomt op ruim 31.000 euro. Het stuk grond bevindt zich in de hippe buurt Sai Ying Pun.

Het is niet de meest dure parkeerplek die ooit werd aangeboden. In de New Yorkse buurt SoHo werden in 2014 al parkeerplekken aangeboden voor 1 miljoen dollar.

Wel staat de prijs van de parkeerplek symbool voor de overhitte vastgoedmarkt in de stad. De prijs per vierkante meter is er 39.100 euro.

Hongkong voerde recentelijk een extra belasting in op de aanschaf van woonhuizen, in de hoop investeerders af te schrikken. Een neveneffect is dat parkeerplaatsen een interessantere investering zijn geworden.