'Zwakkere vakbond speelt rol bij achterblijven loonsverhoging'

"Vakbonden hebben minder onderhandelingsmacht en zijn minder georganiseerd", zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), woensdag in de Tweede Kamer.

In Nederland zijn loonafspraken in de private sector aan werkgevers en werknemers. Het teruglopend ledenaantal bij vakbonden speelt volgens Knot een rol dat de contractlonen niet meer stijgen.

"Vakbonden hebben zorgen over een derde jaar WW. Dat is misschien voor een beperkt deel van de achterban relevant, maar het is niet de stap in de goede richting. Maak je druk over de lonen", aldus Knot.

De FNV maakt op dezelfde dag bekend dat de contractlonen dit jaar tot begin juni gemiddeld met 1,7 procent gestegen. Dat is iets meer dan 1,6 procent van vorig jaar.

Pleidooi

De DNB-president houdt al ruim twee jaar een pleidooi om de lonen te verhogen om de economie verder aan te jagen. Meer salaris kan ook leiden tot een hogere inflatie. Een welkom gegeven met het huidige lage prijspeil, vindt de toezichthouder.

Knot krijgt bijval van demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Hij noemt het woensdag bij RTL Z "onrechtvaardig" dat de winsten bij het grote bedrijfsleven nauwelijks leidt tot loonsverhoging. "Mensen hebben lang de broekriem moeten aanhalen in tijden dat het slecht ging met de bedrijven", aldus de bewindsman.

De politiek heeft met lastenverlichting een middel in handen waarmee hetzelfde effect kan worden bereikt. Knot noemt de loonbelasting in Nederland relatief hoog. Bij een eventuele herziening van het belastingstelsel zou je dat kunnen veranderen, aldus de centralebankpresident. Voorlopig lijkt zo'n grote ingreep ver weg nu een nieuw kabinet niet van de grond lijkt te komen.

Hypotheek

Vanuit de Kamer werd geopperd om het begrotingsoverschot te gebruiken voor lastenverlichting, maar Knot waarschuwt de politiek daar voorzichtig mee te zijn. "We hebben in goede tijden overschotten niet kunnen vasthouden waardoor we in slechte tijden gedwongen werden te bezuinigen. Terwijl de economie op dat moment het meest kwetsbaar was."

Knot benadrukt ook opnieuw zijn standpunt dat er in Den Haag gekeken moet worden naar de btw. "In Nederland vallen relatief veel producten onder het lage tarief. Hevel een aantal producten over naar het hoge tarief of verhoog de btw."

Hij haalt nog een oud advies van stal: beperk de hypotheekrenteaftrek en verlaag het maximale bedrag dat je kunt lenen. Huizenkopers moeten zo meer eigen geld meenemen bij de aanschaf van een woning waardoor zij minder risico's lopen wanneer de huizenprijzen dalen.

"We weten niet hoe de huizenmarkt zich ontwikkelt. Onze wens is dat mensen een buffertje aanleggen", aldus Knot.