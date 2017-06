FNV Spoor gaat actievoeren bij NS na verlopen ultimatum

NS moet stoppen met de uitverkoop van het spoorbedrijf, vindt FNV. Het spoorbedrijf "zoekt bewust het conflict met haar eigen werknemers op", zegt Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor in een reactie.

De bestuurder bevestigt dat het personeel gaat staken, maar hoeveel mensen en wanneer is nog onbekend. "We zullen de acties verspreid uitvoeren over het land, we leggen dus niet alles tegelijk plat."

Janssen noemt het "verrassingacties" die kort van te voren bekend zullen worden gemaakt op de website en via de media. FNV Spoor telt zo’n zesduizend leden, waaronder conducteurs, machinisten en kantoormedewerkers.

"We betreuren dit voor de reizigers, zij zullen op korte termijn hinder van deze acties ondervinden", aldus Janssen.

NS zegt in een reactie nog niet formeel op de hoogte te zijn gesteld van eventuele acties. "Als deze volgen, dan betreuren we dat", zegt een woordvoerder. "We nodigen FNV nogmaals uit tot een gesprek, de laatste uitnodiging hebben zij geweigerd."

De vervoerder wil nog niet ingaan op eventuele consequenties van stakingen. "Ik kan niet zeggen wat de vervolgstappen zijn en of dat eventueel juridische maatregelen zullen zijn."

Ultimatum

De acties van FNV volgen op het verlopen van een ultimatum dat de bond eerder had gesteld aan NS. De bond wil onder meer dat alle dubbeldekkertreinen een tweede conducteur krijgen. Ook moet NS de werkzaamheden niet verder centraliseren en zich terugtrekken uit de regio’s.

"Na bijna twee jaar overleggen zijn we geen millimeter verder gekomen", aldus Janssen. "Daarom is het tijd voor actie."

Machinisten en conducteurs van de NS zijn ontevreden over de nieuwe dienstregeling. De werknemers zijn bang dat ze voortaan alleen nog maar 'een rondje om de kerk' rijden.

De bond hekelt bovendien het plan om de retailconcepten op de stations te gaan uitbesteden. "NS maakt jaarlijks ruim 70 miljoen euro winst met de exploitatie van winkels en horeca op de stations", zegt FNV.

Uitbesteding zou slecht zijn voor de schatkist en concurrentiepositie van de NS. Ook zouden er hierdoor banen verloren gaan.