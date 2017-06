Europese Commissie onderzoekt Nike, Sanrio en Universal Studios

Dat heeft EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) woensdag in Brussel bekendgemaakt.

Ze wil uitzoeken of de drie bedrijven door hun exclusieve contracten met licentiehouders de grensoverschrijdende en online-verkoop van hun producten in de EU aan banden leggen. Het gaat onder meer om schoenen, telefoonaccessoires, kleding en speelgoed met hun merknamen of afbeeldingen.

De drie licenseren ''sommige van ’s werelds bekendste merken", aldus de commissie. Zo is het Japanse Sanrio vooral bekend van de Hello Kitty-spullen en zijn goederen met de animatiefiguren Minions van de Amerikaanse Universal Studios momenteel populair bij kinderen en tieners.

Het Amerikaanse bedrijf Nike heeft onder meer de rechten voor commerciële producten van voetbalclub FC Barcelona in handen.

''We willen onderzoeken of de praktijken van deze drie bedrijven de consument beperken in hun keuze en goedkopere deals", aldus Vestager. De afbeeldingen en logo's mogen alleen door vergunninghouders worden gebruikt, waarvoor zij contracten tekenen met de bezitters van de intellectuele-eigendomsrechten, de genoemde drie bedrijven.

Het onderzoek moet uitwijzen of ze de concurrentieregels in de EU hebben overtreden door hun vergunninghouders te beperken in de verkoop in een ander land of via internet. Dat zou onvoordelig kunnen zijn voor consumenten, aldus Vestager.