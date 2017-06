CPB schroeft groeiverwachtingen Nederlandse economie op

Het CPB gaat voor 2017 uit van een plus van 2,4 procent, waar eerder nog op 2,1 procent groei werd gerekend.

Voor volgend jaar wordt 2 procent groei voorzien, wat betekent dat het stevige aantrekken van de economie voorlopig aanhoudt. Bij de vorige raming eind maart voorzag het CPB voor 2018 nog een plus van 1,8 procent.

De werkloosheid daalt naar verwachting verder, naar 4,9 procent dit jaar en 4,7 procent volgend jaar. Ook de overheidsfinanciën zijn gezond aldus het CPB, met een overschot van 0,5 procent in 2017 en 0,7 procent in 2018.

Vooral de consumptie, investeringen en de uitvoer zullen bijdragen aan de economische groei. Huishoudens profiteren van een hoger beschikbaar inkomen, zegt het CPB. Ook de koopkracht stijgt licht.

De inflatie zal dit jaar mede door stijgende energieprijzen oplopen naar 1,4 procent voor zowel 2017 als 2018.

Ook de De Nederlandsche Bank (DNB) stelde deze week de groeiverwachting bij. De centrale bank voorspelt nu een groei van 2,5 procent voor dit jaar, het hoogste niveau in tien jaar.

Contractlonen

Het aantrekken van de economie laat zich echter nog niet in de volle breedte voelen, zegt het CPB. Zo blijven de contractlonen achter op de gunstige ontwikkelingen van de economische groei en werkgelegenheid.

De contractlonen groeien met 1,7 procent in 2017 en 2 procent in 2018. Het CPB ziet in de flexibilisering van de arbeidsmarkt een verklaring voor de relatief kleine toenames.

Oranje

Het licht voor de Nederlandse economie kan op oranje springen, als internationale onzekerheden veranderen in tegenvallers, waarschuwt het CPB.

Als voorbeelden worden de onzekerheid rondom de Brexit genoemd, evenals de financiële stabiliteit van een aantal Zuid-Europese landen. Buiten Europa blijven de koers van de VS en de economische ontwikkeling van China van belang.

Afgelopen december ging het CPB ook al uit van een groei van 2,1 procent in 2017. In september was de prognose nog een stuk pessimistischer (1,7 procent).