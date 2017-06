Nederlandse export groeit verder in april

De groei was wel kleiner dan in maart, toen de uitvoer met ruim 6 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder.

Ook de stijging van het importvolume was kleiner; 0,6 procent in april tegen 7,5 procent in maart, zo blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In april 2017 groeide vooral de export van elektrotechnische machines en chemische producten, aldus het statistiekbureau.

De uitvoer van aardgas was opnieuw aanzienlijk lager dan een jaar eerder. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in juni iets gunstiger dan in april.