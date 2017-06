Europese Commissie wil clearinghuizen onder toezicht EU

Clearinghuizen die zo groot zijn dat ze een risico voor het Europese financiële systeem vormen, moeten volgens de commissie ook in de EU gevestigd zijn.

De commissie richt zich hierbij vooral op Londen, veruit de grootste clearingmarkt in euro's in de EU. ''De voortdurende veiligheid en stabiliteit van ons financieel systeem is topprioriteit", stelt EU-commissaris Valdis Dombrovskis (kapitaalmarktunie).

"Nu we worden geconfronteerd met het vertrek uit de EU van het grootste financiële centrum in de EU, moeten we onze regels aanpassen."

Clearinghuizen dienen als buffer tussen verkopers en kopers van aandelen, obligaties en derivaten. Ze garanderen de betaling of levering van stukken als de koper of verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

De marktpartijen zijn verplicht een onderpand te storten bij de clearinghuizen, waar miljarden omgaan.