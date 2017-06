Eigenaar Kwantum mag winkelketen Leen Bakker overnemen

Dat maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dinsdag bekend.



Volgens de toezichthouder blijft er ook na de overname voldoende concurrentie over. GEM Benelux III is nu al onder meer eigenaar van Kwantum.



De investeringsmaatschappij benadrukte eerder beide ketens als zelfstandige, onafhankelijke merken te laten bestaan. En de transactie zou geen gevolgen hebben voor het aantal banen bij Leen Bakker en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.



Leen Bakker is sinds 1998 eigendom van Blokker Holding. Dit bedrijf kondigde vorige maand aan fors te reorganiseren en zich volledig te richten op de winkels van Blokker en Marskramer.



Eerder dinsdag werd duidelijk dat Blokker Holding vorig jaar diep in het rood is gedoken. Onder de streep kwam het concern 180 miljoen euro tekort. Een jaar eerder was het verlies nog 52 miljoen euro.

Door: NU.nl