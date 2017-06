Verzekeraar TVM sluit zich aan bij claim tegen vrachtwagenbouwers

Tot het collectief behoren ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) en advocatenkantoor Hausfeld & Co.

Naast DAF profiteerden ook Volvo/Renault, MAN, Daimler en Iveco van het kartel. Zij kregen daarvoor vorig jaar al een boete van in totaal ruim 2,9 miljard euro opgelegd door de Europese Commissie. De boete van DAF bedroeg 752 miljoen euro.

Eerder maakte TLN bekend een claim voor te bereiden tegen de fabrikanten. Daarbij sprak de brancheorganisatie al de verwachting uit dat meer partijen zich zouden verenigen tegen de truckmakers.

In Nederland zouden in de veertien jaren van het kartel zo'n 240.000 vrachtwagens zijn verkocht. De extra kosten voor kopers zouden in totaal uitkomen op 1,2 miljard euro.

TVM onderzoekt onder meer of ze gedupeerde ondernemers kunnen helpen hun claim te onderbouwen. TLN en TVM vertegenwoordigen naar eigen zeggen samen het grootste deel van de transportsector in Nederland en zijn daardoor in staat om ''druk te zetten op de truckfabrikanten" voor een passende compensatie.