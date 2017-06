Reguliere spaarders Belgische Optima Bank krijgen veel geld terug

Dat schrijft de Belgische krant De Standaard. De krant meldt dat curatoren stellen dat alle rekeninghouders tot 100.000 euro van hun geld terug zullen zien.

Dit zal in eerste instantie via een garantiefonds geschieden, dat het geld zelf bij de failliete bank zal terugwinnen. Rekeninghouders die meer dan 100.000 euro tegoed hebben, krijgen minstens de helft terug. Dit bedrag kan volgens de curatoren nog flink verhoogd worden.

5,1 miljoen euro

Voor Optima-klanten was het vrijdag de laatste dag om hun geld terug te vragen via het Garantiefonds voor de financiële sector. De Belgische zakenkrant De Tijd meldt dat zij in totaal 5,1 miljoen euro hebben laten liggen.

Wie geen recht heeft op terugbetaling zijn de publieke overheden (11 miljoen euro) en financiële instellingen (3 miljoen euro). Dergelijke partijen moeten hopen dat er een bedrag voor hen overblijft. Dit sluiten de curatoren volgens De Standaard overigens niet uit.

Wijnegem

De Antwerpse gemeente Wijnegem had in 2015 in totaal 3,1 miljoen euro op de bank geplaatst, maar dreigt dat te verliezen. Het spande daarom een rechtszaak aan tegen de bestuurders, met als onderdeel beslaglegging op hun huizen.

De Tijd schrijft dat de beslaglegging voor diverse ex-topmannen ongedaan is gemaakt. Drie beslagrechters zouden dit de afgelopen weken hebben besloten. Ex-topman Jeroen P. werd in mei nog veroordeeld tot vier maanden onvoorwaardelijke celstraf en een boete van 1,5 miljoen euro voor grootschalige belastingfraude.

Faillissement

De Optima Bank vroeg in juni 2016 faillissement aan. De bank ontstond toen verzekeraar Optima in 2011 Ethias Bank overnam en daarmee een bankstatuut kreeg. De bankactiviteiten bleken echter niet succesvol.

Het concern besloot hierop in 2014 de traditionele bankenactiviteiten af te bouwen. Optima Bank bood sinds 2015 geen nieuwe spaarrekeningen meer aan en verleende geen nieuwe kredieten meer. Het bedrijf wilde zich uiteindelijk omvormen tot een beursvennootschap zonder kredietverlening en deposito's voor particulieren.