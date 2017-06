Salarissen topbestuurders in de zorg nauwelijks veranderd

Dat staat in de zevende editie van de ActiZ50 van FNV Zorg & Welzijn. De vijftig meest verdienende topmannen in de zorg verdienden vorig jaar allen meer dan een minister (179.000 euro). Het is het laatste jaar voordat de topbestuurders hun salaris wettelijk terug moeten brengen.

Alle topbestuurders verdienden in het afgelopen jaar samen 68 miljoen euro. Bestuurder Wim Driesse van zorggroep CuraMare voert de lijst aan met een totaalinkomen van 406.732 euro.

De zorginstelling die het meeste aan beloningen van topfunctionarissen besteedde, was Espria. De organisatie gaf ruim 2,6 miljoen euro uit aan het belonen van topmannen.

Ontslagvergoedingen

Veel topverdieners in de sector hebben naast hun salaris ook een hoge ontslagvergoeding. Zo kreeg Driesse van CuraMare een ontslagvergoeding van 186.851 euro toen hij de organisatie in 2016 verliet.

In de top drie staan verder Anitra Louwers van Stichting Sint Jacob (380.165 euro) en Ko Portengen van Stichting Zorggroep Solis (312.289 euro). Ook hun totaalsalaris is hoog vanwege ontslagvergoedingen van respectievelijk 178.000 euro en 272.326 euro.

In het afgelopen jaar werd er in totaal voor 2,5 miljoen euro aan ontslagvergoedingen betaald. In de toekomst mogen ook ontslagvergoedingen niet meer bedragen dan 75.000 euro.

Kritiek

De beloningen van bestuurders in de zorg leveren doorgaanse veel kritiek op. Dit komt omdat er voor de bestuurders wel hoge beloningen worden betaald, terwijl er in de zorgsector tegelijkertijd veel ontslagen vallen.