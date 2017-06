'Welzorg lijdt recordverlies van 19 miljoen euro'

Dat meldt RTL Z donderdag op basis van een onlangs gepubliceerde jaarrekening van het zorgbedrijf. De omzet van Welzorg daalde vorig jaar met 8 procent tot nagenoeg 107 miljoen euro.

Leveringsproblemen

Welzorg levert rolstoelen en scootmobiels. Welzorg heeft 750 medewerkers, contracten met 200 gemeenten en 100.000 klanten. Het is hiermee een van de grootste leveranciers van zorghulpmiddelen in Nederland.



Het bedrijf gaat echter gebukt onder een slechte bereikbaarheid en leveringsproblemen. Het concern kwam begin dit jaar in opspraak, omdat honderden kwetsbare klanten al weken of maanden moesten wachten op nieuwe hulpmiddelen of reparaties.

Utrecht

Diverse gemeenten dreigden het afgelopen jaar de samenwerking met Welzorg stop te zetten. Utrecht beëindigde deze op 1 april 2017.



RTL Z meldt dat het bedrijf financieel in leven wordt gehouden door auto-importeur Louwman Group, dat sinds 2010 eigenaar van het bedrijf is. Het zakenmedium stelt dat Louwman vorig jaar 18 miljoen in het zorgbedrijf gepompt zou hebben.