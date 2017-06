ABN AMRO trekt boetekleed aan bij fraude hypotheekadvies

Dat zijn volgens ABN AMRO de voornaamste oorzaken van het gesjoemel door een groot aantal hypotheekadviseurs dat vorig jaar aan het licht kwam.

De medewerkers zetten gekopieerde handtekeningen van klanten onder al afgegeven hypotheekadviezen die voor controle naar een interne kwaliteitsdesk werden gestuurd.

Het ging om dossiers waar achteraf nog wijzigingen in waren aangebracht, waardoor opnieuw getekend moest worden.

Van de 850 hypotheekadviseurs die ABN AMRO in dienst heeft, hebben er 114 zich daar schuldig aan gemaakt. Het gaat om in totaal zevenhonderd dossiers. In drie gevallen leed de klant beperkte financiële schade, die inmiddels is vergoed. In totaal ging het om minder dan 1000 euro.