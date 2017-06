Faillissementen kosten ruim 90.000 banen in 2015

Dat blijkt dinsdag uit berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In 2013 gingen er nog 119.400 banen verloren door faillissement. Een jaar later waren dat er 99.200.

De daling is in lijn met het afgenomen aantal faillisementen door de jaren heen. In 2013 werden er 12.449 faillissementen uitgesproken, in 2014 waren dat er 9.669 en in 2015 kwam het aantal op 7.338 te staan.

2015 was het jaar dat onder meer de grote winkelketens V&D, Schoenenreus, Miss Etam en DA failliet gingen. In 2014 verdwenen onder meer Halfords en Free Record Shop.