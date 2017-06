'Banco Popular bespreekt opties met ECB'

Banco Popular is in moeilijkheden geraakt door vastgoedleningen waarvan twijfelachtig is geworden of ze nog kunnen worden afgelost.

Daardoor is de kapitaalbuffer sterk verslechterd. Mogelijk zal de bank de ECB om extra noodleningen vragen, zodat er meer tijd komt om orde op zaken te stellen of een koper te vinden.

Zelf hield Banco Popular zich op de vlakte over zijn contacten met de ECB. Bij beleggers lijkt het vertrouwen in de bank inmiddels ver te zoeken.

Het aandeel ging maandagochtend op de beurs in Madrid ruim 12 procent omlaag, nadat het vorige week al bijna 40 procent in waarde was gedaald.