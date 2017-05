China legt ambtenaren restricties overstap baan op ter voorkoming corruptie

De restricties gelden voor ambtenaren met leidinggevende posities op provincieniveau en daarboven, meldt het Chinese persbureau Xinhua zondag. Voor ambtenaren onder provincieniveau geldt een limiet van twee jaar.

De restricties zijn onderdeel van de plannen van de Chinese president Xi Jinping om corruptie in het land terug te dringen. Ambtenarenwerk is populair in China. Per vacature stromen er ongeveer vijftig sollicitaties binnen. Eind 2015 waren er 7,17 miljoen ambtenaren werkzaam in het land.