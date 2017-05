‘Pepsi wil producent van kokoswater Vita Coco overnemen’

Naar verluidt willen de eigenaren van All Market minstens 1 miljard dollar voor het concern, maar PepsiCo probeert ze te verleiden voor minder te verkopen. Reuters meldt dat op basis van anonieme bronnen.

Voor PepsiCo betekent een eventuele overname een manier om meer te diversificeren naar producten die gezien worden als gezonder. PepsiCo ziet de vraag voor de traditionele frisdrank van het concern dalen.

Vita Coco werd in 2004 opgericht en is nu actief in dertig landen met een marktaandeel van 26 procent dat 2,5 miljard dollar waard is. Het concern kon rekenen op steun van onder andere zangeres Madonna en acteur Matthew McConaughey, die in het bedrijf hebben geïnvesteerd.

Verder zijn de Duitse bierbrouwer Anheuser Busch InBev en TC Pharma, eigenaar van Red Bull China, aandeelhouders van het bedrijf