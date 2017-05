Merkel verdedigt opnieuw handelsoverschot Duitsland

De zakenman beschuldigde Duitsland ervan “erg slecht” te zijn op het gebied van handel en suggereerde dat er te veel Duitse auto’s worden verkocht in de Verenigde Staten. Hij zou achter gesloten deuren hebben gezegd dat de Amerikaanse regering daar een stokje voor gaat steken.

Merkel vertelde aan Trump dat het handelsoverschot te wijten was aan factoren waar de Duitse regering geen controle op had. Verder legde ze de nadruk op de banen die gecreëerd worden door Duitse investeringen in de Verenigde Staten.

Zo hebben de drie grootste Duitse automerken in de VS tienduizenden mensen in dienst in autofabrieken. In 2016 kochten Amerikaanse consumenten 846.000 auto’s van Duitse merken, omgerekend 4,8 procent van alle autoverkopen.

Het kabinet van Trump spreekt zich al langer uit voor protectionistisch handelsbeleid en vaak wordt ook het Duitse handelsoverschot aangevallen. Trump staat hier overigens niet alleen in. Eerder werd er vanuit Griekenland gewezen op het feit dat Duitsland veel meer exporteert dan importeert.

De onlangs gekozen Franse president Emmanuel Macron verklaarde voorafgaand aan de verkiezingen dat het handelsoverschot beschadigend was voor de Europese economie. Overigens zei hij ook dat Frankrijk ten eerste een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om structurele hervormingen.