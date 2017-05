'Belastingtoezicht op bedrijven moet op de schop'

Dat stelt de nieuwe directeur-generaal Jaap Uijlenbroek in een interne brief aan de medewerkers, die in het bezit is van Trouw, het Financieele Dagblad en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

Het zogenoemde "horizontaal toezicht" is toe aan vernieuwing, meent Uijlenbroek. Bij deze vorm van toezicht geeft de fiscus een belastingplichtige meer vertrouwen en verantwoordelijkheid om zijn belastingzaken te regelen.

Daarover worden afspraken gemaakt en controleert de Belastingdienst nauwelijks meer aangiften. Sinds 2005 hanteert de fiscus deze werkwijze.

Volgens Uijlenbroek is het onduidelijk wanneer bedrijven het vertrouwen verliezen en weer vallen onder het oude systeem. "De interventieladder van horizontaal toezicht naar verticaal toezicht is onvoldoende kenbaar waardoor een of-of-discussie ontstaat, terwijl het een glijdende schaal is", schrijft hij.