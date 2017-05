Jesper Brodin nieuwe topman IKEA

Agnefjäll was 22 jaar werkzaam voor IKEA, waarvan de laatste vijf jaar als topman.

Brodin is momenteel directeur van IKEA in Zweden. In die hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het assortiment en de logistieke keten.

Volgens het bestuur van IKEA zal de strategie onder de nieuwe topman niet wijzigen. Het bedrijf mikt tegen 2020 op een jaarlijkse omzet van 50 miljard euro. IKEA verwacht volgend jaar in ieder geval achttien nieuwe meubelhallen te openen.

Het bedrijf ziet verder vooral kansen in ''grote markten" zoals China en India. Ook in de Verenigde Staten zijn er volgens het bedrijf nog voldoende ''witte vlekken" over op de kaart. Daar moet het winkelbestand in de jaren tot 2020 zijn gegroeid van 43 naar 54.

Momenteel maakt IKEA naar eigen zeggen de sterkste groei door in China. Maar ook in Oost-Europese landen timmert het concern stevig aan de weg. Daartegenover zijn de prestaties in Japan volgens de meubelreus iets minder.

Brodin werkt nu nog vanuit het Zweedse Älmhult. Per 1 september wordt het hoofdkantoor in Leiden zijn werkplek.