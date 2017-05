Nederlands bedrijfsleven besteedt 7,7 miljard euro aan R&D

Dat is iets meer dan in 2014, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van definitieve cijfers.

De tien bedrijven die het meest aan R&D uitgaven, namen samen ruim een kwart van het totaalbedrag voor hun rekening. Deze bedrijven zijn bijna uitsluitend actief in de industriesector.

Ongeveer twintigduizend bedrijven besteedden in 2015 geld aan R&D. 90 procent van de uitgaven is bestemd voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Ruim de helft (59 procent) van het totale bedrag van 7,7 miljard euro is uitgegeven door bedrijven met minimaal 250 werknemers. Tussen 2011 en 2015 was jaarlijks meer dan de helft van alle uitgaven aan R&D-activiteiten afkomstig van die grote ondernemingen.

In werktijd uitgedrukt heeft het bedrijfsleven in 2015 zo’n 81.000 arbeidsjaren in R&D gestoken. Inclusief de R&D-inspanningen van publieke instellingen en het hoger onderwijs gaat het om ongeveer 129.000 arbeidsjaren.

Zo’n 56 procent van alle R&D-uitgaven in Nederland kon in 2015 aan het bedrijfsleven worden toegeschreven. Publieke instellingen en het hoger onderwijs namen 6 miljard van de in totaal 13,7 miljard euro voor hun rekening.